Türk vatandaşlığına geçtikten sonra adını Mücella Elles olarak değiştiren Alman asıllı oyuncu, “Aramızda küçük bir cinsiyet belirleme partisi yaptık ve çoğu tahmin doğru çıktı. Siz nereden bildiniz? Erkek. Milat’a erkek kardeş geliyor. Hepimiz çok heyecanlıyız. Az kaldı ama en önemlisi sağlık.” ifadelerini kullandı.

2010 yılında Türkiye’ye gelen ve burada kariyerine devam eden Elles, 2011’de iş insanı Kerem Göğüş ile bir ilişkiye başlamıştı. Bu birliktelikten 2015 yılında Milat ve Melodi adında ikiz çocukları dünyaya gelmişti. Çift 2019 yılında yollarını ayırmıştı.

Elles, 2022 yılında avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenerek yeni bir sayfa açtı. Bu evlilikten 5 Ekim 2023’te üçüncü çocuğunu kucağına aldı. Kızlarına Manolya Tiara adını veren çift, mutlu evliliklerini sürdürüyor.

Ünlü oyuncu dördüncü kez anne olmanın heyecanını yaşarken, hayranları da bu güzel haberi sevinçle karşıladı. Ailenin yeni üyesi, Milat’a bir erkek kardeş olarak katılacak.