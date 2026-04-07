Dünya otomotiv devleri arasında sayılan Amerikan otomotiv markalarından Cadillac, Chevrolet, GMC ve Corvette Türkiye pazarına giriş yapıyor. General Motors bünyesi altında satışa çıkarılacak olan 4 Amerikan otomotiv markası Türkiye'de distribütör yapısıyla satışa çıkarılacak. Markalar içerisinde hemen herkesin aşina olduğu Chevrolet de bu şekilde yıllar sonra Türkiye pazarına dönmüş olacak.

GENERAL MOTORS'DAN TÜKİYEYE GÜÇLÜ GERİ DÖNÜŞ

Otomotiv, savunma ve hatta teknoloji sanayisi alanlarında dünyanın güçlü isimlerinden olan General Motors Türkiye pazarına giriş yapıyor. Distribütör yapısıyla Türkiye pazarında yeniden yerini alacak olan General Motors kapsamında Türkiye'de satışa çıkarılacak markalar belli oldu.

Dünyanın en büyük otomotiv üretici firmalarından olan General Motors; Cadillac, Chevrolet, GMC ve Corvette gibi dünya çapında tanınana markaların araçlarını Türkiye'de satışa çıkaracak. Satışa çıkarılacak markalar geniş bir ürün yelpazesi ile Türkiye pazarına girecek.

CHEVROLET GERİ DÖNÜYOR

General Motors anlaşması kapsamında Türkiye'de satışa sunulacak olan markalar Cadillac, GMC, Corvette ve Chevrolet oldu. Diğer markalar resmi distribütör satışı ile Türkiye pazarına ilk kez girecek olsa da Chevrolet ülkemizde daha önce de satışı gerçekleştirilmiş bir marka. General Motors'un Türkiye pazarına girişi ile birlikte Chevrolet Türkiye pazarına yeniden giriş yapacak.

Aynı zamanda Türkiye'de satışa sunulacak diğer markalar olan Corvette, GMC ve Cadillac da premium ve performans segmentleri ile geniş bir ürün yelpazesi sunacak.

İLK BAYİLERİN YERİ BELLİ OLDU

General Motors'un Türkiye pazarına girişi konusunda belirlenen ilk faz bayi yapılanmasında hangi bayiliklerin açılacağı da belirlendi. Markanın Türkiye pazarında büyüme isteğinin göstergesi plan ilk bayilik yapılanması kapsamına şubeler İstanbul, Ankara, Konya ve İzmir'de açılacak. Marka hem satış hem de satış sonrası entegre hizmet ağı oluşturacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 6. OTOMOTİV FİRMASI

ABD merkezli bir otomotiv şirketi olan General Motors piyasa değeri bakımından ele alındığına dünyanın en büyük 6. otomotiv firması olarak ön plana çıkıyor. Şirket bünyesinde 162 bin kişinin çalıştığı General Motors'un piyasa değeri toplamda 68,5 milyar dolar s eviyesinde.