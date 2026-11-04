Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin risk analizi, hedefleme ve narkotik dedektör köpekleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucunda dört ayrı noktada uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

KAPIKULE'DE YAKIT DEPOSUNDAN KOKAİN VE ESRAR ÇIKTI

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir araç şüpheli bulunarak X-Ray taramasına sevk edildi.

Yapılan taramada aracın yakıt deposunda şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine gerçekleştirilen detaylı aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 109 paket içerisinde 118 kilo 658 gram kokain, 32 paket içerisinde ise 25 kilo 744 gram esrar ele geçirildi.

NARKOTİK DEDEKTÖR KÖPEKLERİ YAPPA VE ATLAS GÖREVDEYDİ

Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir TIR, ekipler tarafından riskli değerlendirilerek X-Ray taramasına yönlendirildi.

Tarama sonucunda aracın yakıt deposunda şüpheli yoğunluk belirlenmesi üzerine narkotik dedektör köpekleri 'Yappa' ve 'Atlas' eşliğinde detaylı arama yapıldı. Köpeklerin tepki vermesi üzerine açılan yakıt deposunda, 85 paket halinde toplam 81 kilo 134 gram esrar ele geçirildi.

İPSALA'DA 219 KİLO 63 GRAM ESRAR YAKALANDI

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri de yürüttükleri risk analizi çalışmaları kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR'ı incelemeye aldı.

X-Ray taramasına sevk edilen araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeği 'İda' ile kontroller gerçekleştirildi. Şüpheli bölgede yapılan detaylı aramada, 200 paket içerisinde toplam 219 kilo 63 gram esrar bulundu.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÜÇ YOLCUNUN BAGAJINDAN 15 KİLO EROİN ÇIKTI

Uyuşturucu operasyonlarının bir diğer adresi İstanbul Havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan üç yolcunun bagajları kontrol edildi.

Gerçekleştirilen kontroller sonucunda yolcuların bagajlarında toplam 15 kilo eroin ele geçirildi.

TİCARET BAKANLIĞI: "ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT VERMİYORUZ"

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, toplum sağlığını ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelemizi havada, karada ve denizde, 7 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla sürdürüyoruz. Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; ileri teknoloji sistemleri, etkin risk analizi çalışmaları ve uzman personeliyle zehir tacirlerine geçit vermemekte, ülkemizin ekonomik güvenliğini ve toplum sağlığını korumak amacıyla mücadelesini aralıksız devam ettirmektedir. Operasyonlara ilişkin soruşturmalar Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülmektedir."

Dört ayrı operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelere ilişkin soruşturmaların Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.