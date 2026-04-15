Antalya - Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul (CHP), Niğde - Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Belde Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (CHP), Tokat - Merkez ilçesine bağlı Çat Belde Belediye Başkanı Ali Pelit (Yeniden Refah Partisi), Muş merkeze bağlı Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın (Saadet Partisi) AKP'ye geçecek.
TGRT'de yar alan habere göre belediye başkanlarına rozetlerini, bugün gerçekleşecek AKP grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.
31 Mart yerel seçimlerinden bugüne kadar muhalefet partilerinden seçilen 66 belediye başkanı AKP'ye katıldı.