Peş peşe operasyonların ardından CHP’li bazı belediye başkanlarının endişe yaşadığı ve gözaltına alınmamak için AKP ile temasa geçtiği öne sürüldü. Haklarındaki transfer iddialarının ardından telefonlara çıkmayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in 14 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taktığı rozet ile resmen AKP’li olması bekleniyor. CHP’den istifa eden Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi’nin de AKP’ye geçeceği belirtildi.

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