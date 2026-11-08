Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da düzenlenen KKTC Dostluk Kupası kapsamında Türk futbolunun lokomotifleri olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un 15 yaş altı (U15) ekipleri adada dayanışma gösterdi.

Kıbrıs Türk gençleriyle aynı sahayı paylaşarak dostluk müsabakalarına çıkan genç yıldız adayları, sergiledikleri mücadele ve centilmenlikle Ada'da büyük bir heyecan ve coşku dalgası yarattı.

BAKAN BAK'TAN AMBARGOLARA TEPKİ

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve çok sayıda üst düzey yetkilinin katılım sağladığı bu özel turnuvada konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hem uluslararası spor kamuoyuna mesaj gönderdi hem de genç sporculara moral aşıladı.

Kıbrıs Türk gençliğinin önüne çıkarılmak istenen haksız engellerin asla amacına ulaşamayacağını vurgulayan Bakan Bak, şu ifadeleri kullandı:

"Son derece kıymetli ve güzel bir etkinliği hayata geçiriyoruz. Bizim yegâne gayemiz, gençlerimizin ve sporcularımızın önüne engeller konulmamasıdır. Daha önce Barcelona'nın buraya gelmesini engellemeye çalışanlara karşı Türk milleti ve 4 büyük kulübümüz tek yürek olarak gereken cevabı verdi ve Yavru Vatan'a geldi. Güçlü Türkiye için, Türklük için ve Türk gençliğinin her alanda gelişmesi için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

KKTC GENÇLERİYLE DAYANIŞMA

KKTC Başbakanı Ünal Üstel’in de destekleriyle gerçekleştirilen turnuva, yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesinde Kıbrıs Türk futbolunun uluslararası izolasyonuna karşı atılmış güçlü bir dayanışma adımı olarak yorumlandı. Dört Büyükler’in akademi takımlarının yer aldığı turnuva, tribünleri dolduran Kıbrıslı futbolseverler tarafından coşkuyla karşılandı.