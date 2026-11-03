İspanyol dünya devi Barcelona'nın Kıbrıs Türk gençleri için KKTC’de hayata geçirmeyi planladığı futbol kampı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) siyasi baskıları ve diplomatik engellemeleri sonucunda iptal edilmişti. Rum Futbol Federasyonu’nun UEFA ve İspanya Futbol Federasyonu nezdindeki girişimleriyle kampın iptal edilmesinin ardından Güney Kıbrıs'taki aşırı sağcı ELAM partisinin "Hedefimize ulaştık" şeklindeki kışkırtıcı açıklamaları tepki çekmişti.

Uluslararası spor arenasında Kıbrıs Türk gençliğine dayatılan haksız izolasyonlara karşı KKTC Başbakanı Ünal Üstel süratle harekete geçti. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile gerçekleştirilen üst düzey temasların ardından, Türk futbolunun dört lokomotif kulübünün altyapı takımlarını Ada'ya taşıyacak dev turnuvanın temelleri atıldı.

51 YIL SONRA TARİHİ BULUŞMA

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF) katkılarıyla organize edilen KKTC Dostluk Kupası U15 Futbol Turnuvası, 7-8 Kasım tarihlerinde Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda sporseverlerle buluşacak.

Bu görkemli organizasyon aynı zamanda tarihi bir ilki de barındırıyor. 1975 yılında gerçekleştirilen tarihi Kıbrıs Barış Kupası’nın ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, tam 51 yıl aradan sonra ilk kez aynı futbol organizasyonunda KKTC topraklarında bir araya gelecek. Yarım asırlık aranın ardından gerçekleşecek bu buluşma, Kıbrıs Türk spor tarihi açısından da milat niteliği taşıyor.

"SAHADA REKABET, GÖNÜLLERDE KARDEŞLİK"

Yıllardır uygulanan haksız spor ambargoları ve diplomatik kısıtlamalar nedeniyle uluslararası arenadan soyutlanmak istenen Kıbrıs Türk gençliği, Türkiye’nin en köklü dört kulübünün genç yetenekleriyle aynı sahayı paylaşarak unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, turnuvanın genç futbolcuların gelişimine sunacağı katkının yanı sıra Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz gönül bağını daha da pekiştireceği vurgulandı. Organizasyonun centilmenlik, dayanışma ve kardeşlik ilkeleri doğrultusunda "Sahada rekabet, gönüllerde kardeşlik" anlayışıyla yeşil sahaya yansıyacağı belirtildi.