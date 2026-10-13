Türk futbolunun dört büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un halka açık şirketlerinin toplam borcu, 108 milyar liranın üzerine çıktı.

EN FAZLA BORÇ G.SARAY'DA

Kulüp şirketlerince Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen finansal durum raporlarından derlediği bilgilere göre Galatasaray, 34,82 milyar lirayla en yüksek borca sahip kulüp oldu.

Sarı-kırmızılıları 31,1 milyar lirayla Fenerbahçe, 27,95 milyar lirayla Beşiktaş ve 14,23 milyar lirayla Trabzonspor izledi. Dört büyük kulübün toplam borçlarının önemli bölümünü ticari borçlar ve gelecek dönemlere ait loca, kombine, sponsorluk, reklam vb. gelirlerin peşin tahsilatı oluşturuyor.