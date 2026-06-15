MSKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özçelik, 2026 su yılının ilk 8 ayında 650 milimetre yağış kaydedildiğini, bu rakamın Türkiye ortalaması olan 574 milimetrenin üzerinde olduğunu vurguladı. Bölgelere göre yağış artışlarının İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz’de yüzde 100’ün üzerine çıktığını, Ege ve Doğu Anadolu’da yüzde 70-80, Marmara’da yüzde 55, Karadeniz’de ise yüzde 19 seviyesinde olduğunu belirtti.

‘YAĞIŞ ARTIŞI REZERVLERİ GÜÇLENDİRDİ’

Yağışların yer altı ve yer üstü su kaynaklarını beslediğini dile getiren Özçelik, barajların doluluk oranlarının yükseldiğini ve hidroelektrik üretimin arttığını söyledi. Nisan ayında elektrik üretiminin yüzde 41’inin hidroelektrik kaynaklardan sağlandığını belirten Özçelik, bunun yaklaşık 11,7 milyar kilovatsaatlik üretime karşılık geldiğini ifade etti. Bu durumun büyükşehirlerde içme suyu temininde önemli bir rahatlama sağladığını kaydetti.

‘İZMİR’DE SU YÖNETİMİ ÖNEMLİ’

İzmir’de baraj doluluk oranlarının yüzde 47 seviyesinde olduğunu aktaran Özçelik, toplam su hacminin kentin yıllık ihtiyacının üzerinde olduğunu söyledi. Tahtalı Barajı’nda doluluk oranının yüzde 54, Gördes Barajı’nda ise yüzde 40,5 civarında olduğunu belirten Özçelik, mevcut suyun yıl sonuna kadar yeterli olacağını ancak kaynakların dikkatli kullanılmasının gerektiğini vurguladı.

‘BODRUM’DA ARZ SORUNU BEKLENMİYOR’

Bodrum’daki Geyik, Mumcular ve Akgedik barajlarının doluluk oranlarının yüzde 100’e yakın olduğunu ifade eden Özçelik, toplam su potansiyelinin 100 milyon metreküpün üzerinde olduğunu söyledi. İlçenin yıllık su ihtiyacının yaklaşık 35 milyon metreküp olduğunu belirten Özçelik, yıl sonuna kadar içme suyu konusunda ciddi bir sorun öngörmediğini dile getirdi. Ancak iletim hatlarındaki arızaların giderilmesi gerektiğine dikkat çekti.

‘İSTANBUL VE ANKARA RAHAT’

İstanbul’da baraj doluluk oranlarının ortalama yüzde 68 seviyesinde olduğunu belirten Özçelik, Ömerli ve Darlık barajlarında bu oranın yüzde 90’a yaklaştığını söyledi. Mevcut kaynaklarla birlikte kentin yıl sonuna kadar su ihtiyacının karşılanabileceğini ifade etti.

Ankara’da ise toplam su rezervinin yaklaşık 800 milyon metreküp seviyesinde olduğunu belirten Özçelik, mevcut suyun yıl sonuna kadar yeterli olacağını kaydetti. Geçmişte yaşanan sorunların büyük ölçüde iletim hatlarından kaynaklandığını hatırlatan Özçelik, altyapı iyileştirmelerinin önemine dikkat çekti.