TikTok'ta tanıştığı Mehmet Ali Şaşmaz'la evlendikten yalnızca iki ay sonra yollarını ayıran Eşe Şaşmaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında eşiyle karşı karşıya geldi. Barışmak için diz çökerek yalvaran Mehmet Ali'nin çabalarına karşılık vermeyen Eşe, bu kez telefonla yayına bağlanan kişilerin geçmişiyle ilgili ortaya attığı iddialarla gündeme geldi. Anlatılanlar karşısında Müge Anlı'nın konuğuna yönelttiği "Çok güzel de değilsin" sözleri ise kısa süre sonra yeniden gündeme geldi.

TELEFONDAN GELEN İDDİALAR STÜDYOYU KARIŞTIRDI

Eşe Şaşmaz'ın geçmişi, telefon hattına bağlanan eski görümcesi Sabriye Hanım'ın anlattıklarıyla gündeme geldi. Vefat eden kardeşinin Eşe'nin eski eşi olduğunu söyleyen Sabriye Hanım, Eşe'nin kardeşiyle birlikte yaşadığı dönemde alt kattaki evde oturan fırıncıdan hamile kaldığını ve dört çocuğunun babasının da bu kişi olduğunu öne sürdü.

Sabriye Hanım, Eşe'nin daha sonra köyden evli bir adamla ilişki yaşadığını, bu kişiye "Ya karın ya ben" dediğini ve yaşananların ardından adamın hayatını kaybettiğini de iddia etti.

Programa daha sonra ismini vermek istemeyen bir izleyici bağlandı. Eşe'nin eşinden ayrıldıktan sonra Mersin'den Mut'a yerleştiğini öne süren izleyici, burada belediyede çalışan evli bir adamla ilişki yaşadığını ve adamın eşiyle Eşe arasında kalarak yaşamına son verdiğini duyduğunu anlattı. Aynı kişi, Eşe'nin sonrasında birkaç evlilik daha yaptığını ve son iki aydır Antalya'da evli olduğunu öğrendiğini söyledi.

MÜGE ANLI'DAN "ÇOK DA GÜZEL DE DEĞİLSİN" ÇIKIŞI

Telefondan gelen iddiaları Eşe'ye aktaran Müge Anlı, ardından konuğuna dönerek kişisel bir soru soracağını belirtti. Anlı, "Nasıl böyle yapıyorsun? Çok güzel de değilsin" ifadelerini kullandı.

Eşe'nin "Ben güzelim demiyorum zaten" yanıtı üzerine sözlerini toparlayan Müge Anlı, "Neyse, keşke öyle söylemeseydim ama nasıl böyle ağlıyorlar senin için?" diyerek sorusunu yeniden yöneltti.

EŞE ŞAŞMAZ İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Eşe Şaşmaz, 18 yaşında yaptığı ilk evliliğinin nikâhsız olduğunu, bu süreçte şiddet gördüğünü ve dört çocuğunun babasıyla kaçarak 20 yıl evli kaldığını anlattı.

Belediye çalışanının ölümüyle ilgili iddialara da "Benlik değil" diyerek karşılık veren Eşe, adamın ailesinden baskı gördüğünün de konuşulduğunu ve olayın üzerinden yaklaşık dört yıl geçtiğini söyledi.

MEHMET ALİ ŞAŞMAZ DİZ ÇÖKEREK BARIŞMAK İSTEDİ

Öte yandan, Antalya'da yaşayan 49 yaşındaki Mehmet Ali Şaşmaz, TikTok'ta tanışarak evlendiği Eşe'nin evliliklerinin ikinci ayında evi terk ettiğini söylemişti. Eşini sırtında taşıdığı ve el arabasında gezdirdiği görüntülerle gündeme gelen çiftin hikâyesi, kısa sürede "el arabalı aşk" olarak anılmıştı.

Eşe Şaşmaz, 5 Ekim'de evden ayrılarak eşini her yerden engellemişti. Mehmet Ali, eşinin kızının ikiz bebekleri dünyaya geldiğinde yardıma gitmesine tepki gösterdiğini ve aralarında yaşanan bir konuşmanın ardından Eşe'nin gücenmiş olabileceğini anlatmıştı.

3 Kasım'daki yayına telefonla bağlanan Eşe, kızının yanında huzurlu olduğunu ve ayrılık kararının kesin olduğunu söylemişti. Ertesi gün stüdyoya gelerek eşiyle yüzleşen Eşe'nin karşısında Mehmet Ali Şaşmaz, barışmak için diz çökerek yalvarmıştı. Eşine sarılmak isteyen Mehmet Ali'nin çabaları karşılık bulmazken Eşe, evliliğini sürdürmek istemediğini ve boşanma kararının değişmeyeceğini dile getirmişti.

Programda Mehmet Ali Şaşmaz, Eşe'den kendisine ait eşyaları ve aldığı telefonu geri vermesini de istedi. Müge Anlı ise Mehmet Ali'ye artık eşinin peşinden gitmemesi ve kendi yoluna bakması yönünde tavsiyede bulundu.