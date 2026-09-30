Fosil, Çin'in Liaoning eyaletindeki Lamadong kasabası yakınlarında bir çiftçi tarafından bulundu ve daha sonra Hebei GEO Üniversitesi Müzesi'ne teslim edildi. Neredeyse eksiksiz haldeki iskelette kemiklerin yanı sıra tüylerin izleri de korunmuştu. Bilim insanlarının fosil üzerinde yaptığı ayrıntılı incelemenin sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlandı.

ÖN VE ARKA BACAKLARINDA KANATLARI VARMIŞ

Norellraptor, kuşlarla yakın akraba olan küçük tüylü dinozorların oluşturduğu mikroraptor grubunda yer alıyor. Bu grubun en dikkat çekici özelliği, yalnızca ön uzuvlarında değil arka bacaklarında da uzun tüylerin bulunması. Bu nedenle hayvanların vücudunda iki yerine dört kanadı andıran yapı bulunuyordu.

Yeni keşfedilen dinozorun uzun kuyruğu, keskin ve kıvrık dişleri ile avını yakalamaya uygun pençeleri vardı. Yaklaşık 100 milyon yıldan daha uzun süre önce, Erken Kretase döneminde yaşadığı belirlendi.

Dört kanatlı bu dinozorların havada tam olarak nasıl hareket ettiği ise hâlâ araştırılıyor. Mikroraptorların en azından bazı üyelerinin ağaçlar arasında süzülebildiği, bazı araştırmalara göre ise kanat çırparak uçabilecek özelliklere de sahip olabileceği düşünülüyor.

KANATLARI YENİ BİR İHTİMALİ ORTAYA ÇIKARDI

Keşfin asıl önemli yanı ise dört kanattan çok, dinozorların uçuşunun nasıl geliştiğine ilişkin verdiği ipuçları oldu. Araştırmacılar Norellraptor'un iskeletini ve uçuşla bağlantılı özelliklerini kuşların atalarıyla karşılaştırdı.

İncelemede mikroraptorların sahip olduğu özelliklerin yaklaşık yüzde 30'unun kuşların evrimsel hattında da görüldüğü, ancak bu özelliklerin iki grupta aynı sırayla ortaya çıkmadığı belirlendi. Başka bir ifadeyle, birbirlerine benzeyen kanat ve uçuş özellikleri iki farklı grupta ayrı ayrı gelişmiş olabilir.

Bu sonuç, uçuş yeteneğinin dinozorlar arasında yalnızca bir kez ortaya çıkıp diğer türlere aktarılmış olması yerine, farklı dinozor gruplarının birbirinden bağımsız biçimde uçmaya uyum sağlamış olabileceği görüşünü güçlendiriyor. Yeni fosil üzerinde yapılacak çalışmaların, kuşların ve uçabilen dinozorların nasıl ortaya çıktığının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olması bekleniyor.