Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2 Şubat 2026’da yaya geçidinde bekleyen kardeşler Kübra Güney ve Büşra Güney ile teyze çocukları Serdil Atak ve Necla Öztürk hayatını kaybetti. Aracı kullanan uzman psikolog M.K. hakkında açılan davanın ikinci duruşması 29 Eylül’de görülecek. Gözü yaşlı aileler sürücünün “kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Serdil Atak’ın babası Veysel Atak şöyle konuştu:



ADİL KARAR OLSUN



“Çocuklarımız orta refüjde yeşil ışığın yanmasını beklerken bir cani tarafından hayattan koparıldı. Sürücü 30 kilometre ile gitmesi gereken bir noktada 149 kilometre ile orta refüje çıkarak çocuklarımızın hayatına kast etmiştir.” Anne Hatice Güney Atak ise şunları söyledi: “Bu kişi kazadan sonra ‘Arabam yeniydi’ diye sayıklayıp duruyormuş. Çocuklarımız yerde yatarken ‘arabam yeniydi’ diye ağlayan bir sanık var karşımızda. En ağır ceza verilsin.”