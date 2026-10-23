Avrupa kupalarında bu hafta alınan sonuçlarla Türk kulüplerinin UEFA'dan bu sezon garantilediği gelirler yükseldi. Dört Büyükler, 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldığı haftada kasasını doldurdu. Galatasaray 20 milyon 720 bin euroya, Fenerbahçe 20 milyon 20 bin euroya ulaştı. Beşiktaş'ın geliri 5 milyon 360 bin, Trabzonspor'un geliri ise 3 milyon 970 bin euro oldu.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde üçüncü, Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı. Galatasaray ve Trabzonspor haftayı galibiyetle kapatırken Beşiktaş ve Fenerbahçe beraberlik aldı.

Yapılan hesaplamaya göre bu tutarlara, kulüplerin lig aşamasını bitirdiği sıraya göre alacağı ödüller ile yayın değeri üzerinden dağıtılan diğer gelirler dahil edilmedi. Kalan maçlarda alınacak sonuçlar ve sonraki turlara kalınması halinde gelirler artacak.

İKİ KULÜP 20 MİLYON EUROYU GEÇTİ

Galatasaray, 18 milyon 620 bin euroluk katılım gelirine bir galibiyetten elde ettiği 2 milyon 100 bin euroyu ekledi. Sarı-kırmızılıların toplamı 20 milyon 720 bin euro oldu.

Fenerbahçe de 18 milyon 620 bin euro katılım geliri elde etti. İki beraberlik karşılığında 1 milyon 400 bin euroyu garantileyen sarı-lacivertlilerin toplam geliri 20 milyon 20 bin euroya çıktı.

Lig aşamasında galibiyet 2 milyon 100 bin euro, beraberlik 700 bin euro gelir sağlıyor. Son 16 play-off turuna kalma 1 milyon euro son 16 turu ise 11 milyon euro ek gelir sağlıyor.

BEŞİKTAŞ'IN KASASI DOLDU

Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 4 milyon 310 bin euroluk katılım gelirinin yanı sıra iki galibiyet ve bir beraberlikle 1 milyon 50 bin euro performans geliri elde etti. Siyah-beyazlıların garantilediği toplam tutar 5 milyon 360 bin euroya ulaştı.

Avrupa Ligi'nde lig aşamasında galibiyet: 450 bin euro lig aşamasında beraberlik ise 150 bin euro ödül sağlıyor. Son 16 play-off turuna kalma ödülü 300 bin euro son 16 turu ise 1 milyon 750 bin euro gelir sağlıyor.

Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un katılım geliri 3 milyon 170 bin euro oldu. İki galibiyetle 800 bin euro performans geliri sağlayan bordo-mavililer, toplam 3 milyon 970 bin euroyu garantiledi.