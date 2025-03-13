Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcular Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Büşra Işıldar ve Elif Güneri, yarı finale çıkarak madalya almayı garantiledi.

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen ve 51 ülkeden 239 boksörün katıldığı şampiyonada çeyrek final müsabakaları başladı.

Katıldığı son iki dünya şampiyonasında da altın madalya alan, olimpiyat ve Avrupa şampiyonu ünvanlı milli boksör Busenaz Sürmeneli, adını yarı finale yazdırdı. Milli boksör, 1 numaralı seribaşı olarak ringe çıktığı 66 kilo çeyrek final maçında Slovakya'dan Kubalova Tamara'yla karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında üç rauntta da üstünlük sağlayan Busenaz, yarı finale çıkarak madalyayı garantilemiş oldu.

Busenaz Sürmeneli, yarı finalde ev sahibi Sırbistan'dan Anastasija Lukajic ile karşılaşacak.

HATİCE DE YARI FİNALDE

Dünya şampiyonluğu bulunan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya alan Hatice Akbaş, 54 kiloda çeyrek finalde Rusya'dan Karina Tazabekova ile karşılaştı.

Bütün rauntlarda rakibinden üstün mücadele eden Hatice, maçı kazanarak adını yarı finale yazdırdı ve madalyayı garantiledi.

Hatice, yarı finalde Tayland'dan Natnicha Chongprongklang ile finale çıkma mücadelesi verecek.

BÜŞRA BRONZU GARANTİLEDİ

81 kiloda ringe çıkan Büşra Işıldar, yarı finale yükselerek dünya şampiyonalarında bir kez daha bronz madalyayı garantiledi. Katıldığı son iki dünya şampiyonasında da yarı finale çıkan ve bronz madalyalar alan Büşra, Sırbistan'da çeyrek finalde Özbek rakibi Sokhina Ruzmetova ile karşılaştı. Ringde oldukça üstün bir performans gösteren Büşra, adını yarı finale yazdırdı.

Büşra, yarı finalde Çin'den Xiaomeng Wang'la karşılaşacak.

ELİF 1 NUMARAYI YENDİ

Milli takımın en tecrübeli isimlerinden Elif Güneri de adını yarı finale yazdırdı.

37 yaşındaki milli sporcu, kariyerinde daha önce dünya şampiyonalarında 4 bronz, 1 gümüş madalya elde etmişti. Avrupa şampiyonlukları da bulunan Elif, Dünya Şampiyonası'nda +81 kiloda 1 numaralı seribaşı olan Azerbaycan'dan Aynur Rzayeva ile karşılaştı. Rakibini yenen Elif, yarı finale çıkarak madalyayı garantiledi.

Elif Güneri, finalde Çinli Yilian Zhan'la finale çıkabilmek için mücadele edecek.