"Treasure Hunt 2026" adı verilen etkinlik Miami, Philadelphia, San Francisco ve Boston'da gerçekleştirilecek. Ekim ayı boyunca devam edecek hazine avında toplam 40 bin dolar değerinde koleksiyon parçası dağıtılacak.

HER GÜN BAŞKA BİR NOKTAYA GİZLENECEK

Hazine avı her şehirde beş gün sürecek. Organizatörler önceden şehrin bilinen noktalarından bazılarını belirleyecek ve her gün bunlardan birine ödülü temsil eden özel bir sertifika saklayacak.

Sertifikanın nerede olduğunu gösteren ipuçları ise Instagram üzerinden paylaşılacak. İpuçlarını doğru çözüp noktaya ilk ulaşan kişi sertifikayı alacak ve daha sonra bunu ilgili galeriye götürerek ödülünü teslim alabilecek. Etkinliğe katılmak için herhangi bir ücret ödenmeyecek.

Her şehir için toplam 10 bin dolarlık ödül ayrıldı. Kazananlara verilecek koleksiyon parçalarının değeri yaklaşık 300 dolardan başlayacak. En büyük ödülün değerinin ise yaklaşık 3 bin 500 dolara ulaşacağı belirtiliyor.

İLK HAZİNE AVI 6 EKİM'DE

Hazine avının ilk durağı Miami olacak. Buradaki aramalar 6-10 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Florida'nın geçmişindeki batık gemiler ve denizden çıkarılan hazineler de etkinliğin ipuçlarına yansıyacak. Bölgede 2025 yılında yaklaşık 300 yıl önce batan İspanyol gemileriyle bağlantılı 1.000 gümüş sikke, beş altın para ve çeşitli altın eserler bulunmuştu.

Miami'nin ardından etkinlik 13-17 Ekim'de Philadelphia'ya, 20-24 Ekim'de San Francisco'ya taşınacak. Son hazine avı ise 27-31 Ekim tarihlerinde Boston'da gerçekleştirilecek. Her şehirde ipuçlarının bölgenin tarihiyle bağlantılı olması bekleniyor.

San Francisco'nun geçmişindeki Altına Hücum dönemi de bu açıdan dikkat çekiyor. O dönemde basılan nadir bir 20 dolarlık altın para, 2024 yılında 1,44 milyon dolara satılmıştı. Boston'da 17. yüzyılda basılan ve yıllar sonra bir dolabın içinde bulunan küçük bir gümüş para ise yine 2024'te 2,5 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Etkinlikte bu milyon dolarlık paralar dağıtılmayacak. Hazine avının amacı, şehirlerin tarihinden yararlanan ipuçlarıyla insanları nadir para koleksiyonculuğuyla tanıştırmak. Katılımcıların kazanabileceği gerçek ödüller, dört şehir için ayrılan toplam 40 bin dolarlık koleksiyon parçalarından oluşacak.