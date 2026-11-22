Kolombiya Çevre Bakanlığı ve bölgesel çevre kurumu Cornare tarafından alınan karar, su aygırlarının yerleşim yerlerine yaklaşması ve insan güvenliğini tehdit etmeye başlamasının ardından geldi. Başlangıçta yalnızca dört hayvandan oluşan popülasyonun bugün yaklaşık 260'a ulaştığı tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle Antioquia bölgesinde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak ve doğal yaşamı korumak amacıyla müdahale planını başlattı.

ESCOBAR'IN ÖLÜMÜNDEN SONRA HIZLA ÇOĞALDILAR

Pablo Escobar, Medellín kenti yakınlarında kurduğu Hacienda Nápoles adlı özel mülküne dünyanın farklı bölgelerinden egzotik hayvanlar getirmişti. Afrika'dan getirilen dört su aygırı da bu hayvanlar arasında bulunuyordu.

Escobar'ın 1993 yılında öldürülmesinin ardından mülkteki hayvanların bir kısmı başka yerlere taşındı. Ancak su aygırları bölgede bırakıldı ve zaman içerisinde Magdalena Nehri çevresine yayıldı.

Kolombiya'nın sıcak iklimi, geniş su kaynakları ve hayvanların doğal avcılarının bulunmaması, su aygırlarının hızla çoğalmasına neden oldu. Yıllar içerisinde sayıları yüzleri bulan hayvanlar, özellikle Antioquia bölgesinde ciddi bir sorun haline geldi.

Yetkililerin tahminlerine göre ülkedeki su aygırı sayısı yaklaşık 260'a ulaştı. Mevcut çoğalma hızının devam etmesi durumunda bu sayının önümüzdeki beş yıl içerisinde 400'e çıkabileceği belirtiliyor.

ÇOCUKLARIN OKUL YOLUNDA TEHLİKE OLUŞTURUYORLAR

Su aygırlarının sayısındaki artış, hayvanların yaşam alanlarının yerleşim bölgeleriyle iç içe geçmesine neden oldu. Özellikle Puerto Nare, Puerto Triunfo ve Doradal çevresinde yaşayan halk, su aygırlarıyla daha sık karşılaşmaya başladı.

Bazı hayvanların evlerin yakınlarına kadar geldiği ve saldırgan davranışlar sergilediği bildirildi. Nehir üzerinden okula ulaşan çocukların kullandığı güzergâhlarda da su aygırlarının görülmesi, bölgedeki ailelerin endişelerini artırdı.

Bölgesel çevre kurumu Cornare'nin Direktörü Javier Valencia, insan güvenliği açısından risk oluşturan 10 su aygırının belirlendiğini açıkladı.

Su aygırları yalnızca insanlar için değil, bölgedeki doğal yaşam açısından da tehdit oluşturuyor. Afrika kökenli bu hayvanlar, Kolombiya'da istilacı tür olarak sınıflandırılıyor. Nehirlerdeki su kalitesini ve yerli hayvan türlerinin yaşam alanlarını olumsuz etkileyebiliyorlar.

10 SU AYGIRINA ÖTANAZİ UYGULANMASI KARARLAŞTIRILDI

Kolombiya'da 18 Kasım'da duyurulan karar kapsamında, Pablo Escobar'ın geride bıraktığı su aygırlarının sayısını kontrol altına almak için hazırlanan müdahale planı resmen başlatıldı.

Kolombiya Çevre Bakanlığı ve Cornare, ilk etapta insan güvenliği açısından risk oluşturan 10 su aygırına kimyasal ötanazi uygulanmasına karar verdi. İşlemlerin önümüzdeki dört ay içerisinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, hayvanların sayısını azaltmak amacıyla kısırlaştırma, başka bölgelere nakletme ve kontrollü alanlarda tutma gibi yöntemler üzerinde de çalışıyor. Ancak su aygırlarının hızla çoğalması ve yerleşim yerlerinde oluşturduğu tehlike nedeniyle daha kapsamlı önlemler alınması gerektiği belirtiliyor.

Alınan karar, Kolombiya'da hayvan hakları savunucuları ile çevre uzmanları arasında tartışma yarattı. Bir kesim su aygırlarının başka alanlara taşınmasını savunurken, diğer kesim insan güvenliği ve doğal yaşamın korunması için nüfuslarının kontrol altına alınması gerektiğini belirtiyor.