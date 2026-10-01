Jaguar Rivers adı verilen proje Arjantin, Bolivya, Brezilya ve Paraguay’daki çevre kuruluşlarının ortaklığıyla yürütülecek. Çalışmalar, 100 milyondan fazla insanın da yaşamını ve su kaynaklarını etkileyen Paraná Nehri havzasına odaklanacak.

2 BİN KİLOMETREDEN UZUN BİR HAT OLUŞTURULACAK

Projenin temelinde birbirinden kopmuş doğal alanların yeniden bağlantılı hale getirilmesi bulunuyor. Bunun için mevcut koruma alanları güçlendirilecek, aralarındaki kritik bölgeler restore edilecek ve hayvanların bir bölgeden diğerine geçebileceği bağlantılar oluşturulacak.

Plan hazırlanırken jaguarların doğadaki hareketleri örnek alındı. Geniş alanlarda dolaşabilen bu hayvanların kullandığı güzergâhların korunması halinde yalnızca jaguarların değil, aynı bölgelerde yaşayan çok sayıda başka türün de bundan yararlanacağı düşünülüyor.

Koridorun tamamının yalnızca insan girişinin yasaklandığı bir koruma alanına dönüştürülmesi planlanmıyor. Projede bazı bölgeler yaban hayatı için güçlü koruma alanları olarak ayrılırken, bazı noktalarda doğanın korunmasıyla tarım ve diğer üretim faaliyetlerinin birlikte sürdürülmesi hedefleniyor.

100 MİLYONDAN FAZLA İNSANI DA İLGİLENDİRİYOR

Paraná Nehri havzası yalnızca yabani hayvanlar açısından değil, bölgede yaşayan insanlar için de büyük önem taşıyor. Havzaya bağlı su sistemlerinden 100 milyondan fazla insanın yararlandığı belirtiliyor. Buna karşın barajlar, suyun kontrolsüz kullanımı, kirlilik ve doğal alanların parçalanması bölge üzerindeki baskıyı artırıyor.

Bölgedeki kaybın boyutunu gösteren en dikkat çekici örneklerden biri Atlantik Ormanı. Projeyi duyuran kuruluşların verilerine göre bu ormanın yaklaşık yüzde 90'ı kaybedilmiş durumda. Bolivya’da ise yalnızca 2024 yılında yaklaşık 10 milyon hektar orman yangınlardan etkilendi.

Projeyle 2 bin kilometreyi aşan nehir havzası boyunca kopmuş doğal alanların yeniden birbirine bağlanması ve yaban hayatının hareket edebileceği kesintisiz bir ağ oluşturulması hedefleniyor. Çalışmaların uzun vadede hem bölgedeki canlı çeşitliliğini hem de milyonlarca insanın bağlı olduğu su sistemlerini koruması amaçlanıyor.