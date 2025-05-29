Ankara’daki TED Üniversitesi’nde, Filiz Akın’ın adının ölümsüzleşeceği ‘Filiz Akın Köksal Özel Sanat Koleksiyonu Salonu’ hizmete girdi. Açılışa, Geçtiğimiz mart ayında vefat eden Filiz Akın Köksal’ın eşi Sönmez Köksal, oğlu oyuncu İlker İnanoğlu, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, ABB Başkanı Mansur Yavaş, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, bazı CHP genel başkan yardımcıları, eski bakanlar ve ilçe belediye başkanları katıldı.

EĞİTİME ÖZEL BİR DESTEK

Duygusal anların yaşandığı açılışta, davetliler Filiz Akın’ın adını taşıyan salondaki sergiyi gezdi. Etkinlikte konuklara, Akın’ın yazdığı yemek kitabında yer alan özel bir brownie konuklara ikram edildi. Açılışta ayrıca Akın’ın “Hayatın Provası Yok” kitabı da satışa sunuldu. Kitaptan elde edilen tüm gelir, Türk Eğitim Derneği’nin burs fonuna aktarılacak ve başarılı ancak maddi imkanları kısıtlı öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacak.

"MEŞALEMİZİ HEP TAŞIDI’'

Açılış konuşmasını yapan TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu, “Filiz Akın Köksal’la beraber mütevelli üyeliği yaptık ve ailemizin hepsinden daha fazla bizim meşalemizi son dakikaya kadar taşıdı. Hatta ve hatta bıraktığı vasiyetiyle son dakikadan son anıya da taşıdı. Bizlere düşen sorumluluk değerlerimizi yaşatmaktır. Sizlerin de bize eşlik etmesinden büyük onur ve gurur duyuyoruz” ifadelerinde bulundu. Filiz Akın’ın eşi Sönmez Köksal ise eşi Filiz Akın’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile olan anılarını hatırlatarak, “Mansur Başkan’a burada mevcudiyeti için çok teşekkür ediyorum. Yıllar önce Filiz’i doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Beypazarı’na davet ettiğinde orada geçirdiğimiz bir iki gün ve özellikle dağ evindeki geceyi hiçbir zaman unutmadı. Kendisine Filiz adına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca dört yaprağı olan yoncanın da iki yaprağı burada. Kendilerine de mevcudiyetleri için çok teşekkür ediyorum. Sultanım dediği Türkan Hanımı özellikle selamlıyorum. Çünkü telefonda sık görüşürlerdi. Filiz hep kendisine ‘sultanım’ diye hitap ederdi” dedi.

‘BiZiM iÇiN ONURDUR’

ABB Başkanı Mansur Yavaş yaptığı konuşmada “Beypazarı Belediye Başkanıyken, ‘Filiz Akın da burada doğmuş’ denirdi. Yıllar sonra kendisinin Beypazarı’na geleceğini duyunca çok sevindik. Geldiğinde doğduğu evi gösterdik, evi restore ettik. Bir sokağımıza da ismini verdik. Sanatçılar

asla unutulmaz. Adını yaşatmak bizim için onurdur’’ dedi.

Hülya Koçyiğit de Filiz Akın için ‘’Beyaz Orkide” benzetmesi yaptı. Türkan Şoray ise ‘’O benim Manolyamdı’’ diyerek ağladı. Koçyiğit, yaptığı konuşmada “O bir beyaz orkideydi. Öyle zarif, öyle nadide bir kadındı” dedi. Türkan Şoray da ‘’Ona hep ‘Manolyam Filizim’ derdim. Bugün burada onun yokluğuyla yüzleşmek çok zor ama adının yaşatılması bir teselli” diye konuştu.