FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turunda Dortmund, Monterrey'i 2-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Alman ekibinde 14. dakikada sahneye çıkan Guirassy, takımını 1-0 öne geçirdi. 10 dakika sonra bir kez daha ağları bulan Guirassy 24. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Meksika temsilcisi Monterrey'in tek golü ise 48. dakikada Berterame ile geldi. Geriye kalan anlarda başka gol çıkmadı ve Dortmund adını bir üst tura yazdırdı.

Adını çeyrek finale yazdıran Dortmund, Juventus'u 1-0'lık skorla eleyen Real Madrid'in rakibi oldu. Eşleşme aynı zamanda ayrı bir anlam daha taşıyacaktı ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı.

SARI KART CEZALISI OLDU

Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham kardeşi Jobe Bellingham ile çeyrek finalde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyordu ama Jobe cezalı duruma düştü.

28. dakikada sarı kart gören Jobe Bellingham çeyrek final öncesi cezalı duruma düşünce abisi ile sahada karşı karşıya oynama fırsatını kaçırdı. Dünyanın merakla beklediği Bellingham derbisi başka bahara kaldı.

19 yaşındaki Jobe Bellingham bu yaz Sunderland'den 30.5 milyon Euro karşılığında Alman ekibi Dortmund'a transfer oldu. Bu transferle birlikte Bellingham, Dortmund tarihinin en pahalı ikinci transferi olurken, ağabeyi Jude Bellingham'dan da pahalıya gelmiş oldu.