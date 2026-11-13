Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, taraftarların yoğun tepkisini çeken silah üreticisi Rheinmetall ile sponsorluk anlaşmasını uzatmayacak. Kulüp, 30 Haziran 2027'de sona erecek sözleşmenin tarafların karşılıklı mutabakatıyla yenilenmeyeceğini duyurdu.

Düsseldorf merkezli şirketle Mayıs 2024'te üç yıllığına imzalanan anlaşma, başlangıcından bu yana tartışmaların odağındaydı. Rheinmetall reklamları maçlarda saha kenarındaki panolarda yer alırken, işbirliğine yönelik tepkiler bazı taraftarların kulübe desteğini çekmesine kadar varmıştı.

ÜYELER UZATILMAMASI YÖNÜNDE OY KULLANMIŞTI

Borussia Dortmund İcra Kurulu Başkanı Carsten Cramer, kararda taraftar ve kulüp üyelerinin süregelen eleştirilerinin belirleyici olduğunu vurguladı. Cramer, Kasım 2024'teki yıllık genel kurulda üyelerin ortaklığın 2027'den sonra uzatılmaması yönünde oy kullandığını hatırlattı.

Cramer, “Üyelerimizden ve taraftarlarımızdan gelen eleştirilerin farkındayız. Rheinmetall ile yaptığımız görüşmelerde bunu doğal olarak dikkate aldık ve ciddiye aldık. Ortaklığımızın en başından beri tartışmalı olduğunun bilincindeydik.” ifadelerini kullandı.

“MALİ HAREKET ALANIMIZI DARALTIYOR”

Sponsorluğun sona ermesinin kulübü mali açıdan etkileyeceğini belirten Cramer, şunları söyledi:

“2027 yazından itibaren bu sponsorluk anlaşmasından elde ettiğimiz geliri kaybedeceğiz. Bu, bir gerçek ve mali hareket alanımızı daraltıyor. Planlanan yatırımlarımızı yeniden önceliklendirmemiz ve uygulanabilir çözümleri nasıl bulabileceğimizi dikkatle incelememiz gerekecek.”

Alman basınında anlaşmanın yıllık 9 milyon avro değerinde olduğu belirtilmişti.

1889'da kurulan Rheinmetall, her iki dünya savaşında da Almanya'nın en büyük silah üreticilerinden biri olmuş ve İkinci Dünya Savaşı sırasında zorla çalıştırılan işçilerden yararlanmıştı.