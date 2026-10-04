Olay, saat 19.35 sıralarında Çaylı Caddesi’nde meydana geldi. Devriye görevini sürdüren polis ekiplerinin yanına motosikletiyle yaklaşan sürücünün nefes almakta güçlük çektiği ve boğulma tehlikesi yaşadığı fark edildi.
Yemek parçasının soluk borusunu tıkaması nedeniyle fenalaştığı belirlenen sürücüye, polis memuru tarafından vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uygulandı.
Polisin hızlı müdahalesi sonucu sürücünün soluk borusundaki parça çıkarıldı. Yeniden nefes almaya başlayan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşanan panik dolu anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.