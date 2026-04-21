Yıldızlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik, işçilerinin hak arayışlarıyla gündeme geldi. Doruk Madencilik işçileri yıllarca haklarını alamadı, protestolar başladı. İşçiler, kendilerini madene kilitlemekten, Ankara’ya yürümeye kadar birçok eyleme imza attı.

3 DÖNEM AKP MİLLETVEKİLİ OLDU

Doruk Madenciliğin işlettiği Eskişehir’deki maden sahasını daha önceden işleten şirket, 2016’da FETÖ soruşturmaları kapsamında TMSF’ye devredildi. Maden sahası 2022’de TMSF’de yapılan ihale devir süreciyle Yıldızlar Holding’e geçti. Holding, AKP’nin iktidara geldiği yıllardan itibaren özelleştirme ihaleleriyle gücüne güç kattı. Kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Sebahattin Yıldız, 20, 21 ve 22. dönemlerde mecliste AKP Muş Milletvekili olarak görev yaptı.

'ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ' VERİLMİŞ

Yıldız, 2010 yılında meclis tarafından ‘Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görüldü. Yıldız Holding, inşaat, enerji ve madencilik sektöründe faaliyet gösteriyor. İşçi sendikalarına göre, şirket siyasi gücünün kullanıyor, yasal yükümlülüklerini yerine getirmiyor.