Cem YILDIRIM

Mali haklarını alamayan Doruk Madencilik işçileri Ankara’da yeniden eyleme başladı. Maaş ve tazminat alacakları ödenmediği için SSS Yıldızlar Holding önünde eylem yapan işçileri dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne yürüdü. Bugün de eylem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sürüyor.

‘SADAKA İSTEMİYORUZ’

Yıldızlar SSS Holding önünde yeniden eyleme başlayan işçiler daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın önünde de eylemlerini sürdürdü. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık şunları söyledi: “Kıdem tazminatları ve alacaklarımızın ödenmesi konusunda Yıldızlar SSS Holding yetkilileri ile protokol imzalandı ancak şirket herhangi bir ödeme yapmadı. Söz verilen ödemelerin hepsi hesaplara geçinceye dek Ankara’dan ayrılmayacağız. Arkadaşlar sadaka istemiyor, yıllardır bekledikleri kıdem tazminatları başta olmak üzere yasal hak edişlerini istiyor.”

580 işçi alacaklı

Türkiye Maden İşçileri Sendikası üyesi Doruk Madencilik işçileri için 16 Haziran’da Çalışma Bakanlığı’nın koordinasyonunda, imzalanan protokol ile alacakları 23 Temmuz’da ödenmesi kararlaştırılmıştı. Ancak bu söz tutulmadı. 580 işçinin maaş ve tazminatlarından dolayı birikmiş 160 milyon liralık alacakları bulunuyor.