Alacakları ödenmeyen Doruk Madencilik işçileri, Yıldızlar SSS Holding önüne kendilerini zincirledi. İşçiler ile sendika yöneticileri gözaltına alındı.

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir’de faaliyet gösteren Doruk Madencilik’te çalışan Türkiye Maden-İş üyesi işçiler, ödenmeyen ücret ve kıdem tazminatları nedeniyle şirket önünde eylem başlattı.

İşçiler, bugün sabah saatlerinde holding binası önünde gerçekleştirdikleri zincirli protesto nedeniyle polis ablukasına alındı. Yaşanan arbede sırasında işçiler ve sendika yöneticileri gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

16 Haziran 2026'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gözetiminde imzalanan protokole rağmen 23 Temmuz'da yapılması gereken ödemeler gerçekleşmediği için işçiler 27 Temmuz'da holding binası önünde eylem başlattı.

Madenciler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylemlerini sürdü.

Dünkü eylemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki işçilerden biri fenalaştı ve baygınlık geçirdi. Fenalaşan işçi hastanede tedavi altına alındı.