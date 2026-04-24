Haklarını alabilmek için Kurtuluş Parkı'nda günlerdir eylem yapan Doruk Madencilik işçilerinin direnişi sonuç vermeye başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yıldızlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık ile işçi temsilcileri arasında yapılan görüşmelerin ardından ödeme takvimi netleşti.

Bu göre şirketin işçilere toplam 36 milyon lira ödeme yaptığı; kalan borcun ise önümüzdeki hafta içinde tamamen ödeneceği yönünde işveren tarafından taahhüt verildi.

MİLYONLARCA LİRALIK CEZALAR KESİLDİ

Bakanlık açıklamasında şirketin "ödeme usulsüzlükleri" nedeniyle daha önce ciddi cezalar aldığını da duyurdu.