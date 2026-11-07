Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölümü, ilk olarak intihar olarak kayıtlara geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yeni soruşturmayla dosya yeniden açıldı. Olayda görevli polisler ile şantiyede çalışanlar hakkında farklı suçlardan davalar açıldı ve dosyalar birleştirildi.

26 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın genişletilmesi üzerine aralarında daha önce tutuksuz yargılanan 13 sanığın da bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda inşaat firması sahipleri, polisler ve işçiler gözaltına alındı. Aralarında Tanyer İnşaat ortakları Mehmet Münir Tanyer ve oğlu Mehmet Taylan Tanyer'in de bulunduğu 26 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Geçen eylül ayında hazırlanan ek iddianamede, aralarında inşaat firması sahipleri ve şantiye çalışanlarının da bulunduğu 16 kişi hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi. Veli Şenol hakkında ise yalancı tanıklık suçundan 5 yıla kadar hapis talep edildi.

Aralarında dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın'ın da bulunduğu 9 polis hakkında ise kamu görevlisi tarafından suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 7 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Ek iddianame de ana davayla birleştirildi. Tutuklu sanıklardan Duygu Öztürk Özkan, yeni doğan bebeği bulunması nedeniyle ara kararla tahliye edildi.

22 SAATLİK DURUŞMADAN 12 TAHLİYE KARARI ÇIKTI

İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1'i tutuksuz toplam 26 sanığın yargılandığı duruşma, dün saat 09.30'da başladı. Dorukhan Büyükışık'ın ailesi, avukatlar ve sanıkların katıldığı duruşmada sanıklar ile avukatları savunmalarını yaptı. Basın mensupları ise duruşma salonuna alınmadı.

Bugün saat 07.30'da ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 22 saat süren duruşmanın ardından 12 sanığın tahliyesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca tanıklar B.T. ve Y.A.'nın bir sonraki duruşmada dinlenebilmesi için zorla getirme emri çıkarılmasına karar verdi. HTS kayıtlarındaki baz istasyonu, arama ve aranma verilerinin incelenmesi amacıyla dosyanın alanında uzman üç kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine de hükmedildi.