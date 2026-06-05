İzmir’in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında yaşamını yitiren Dorukhan Büyükışık’ın ölümüne ilişkin davanın üçüncü duruşması, İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görüldü. Aralarında 5 tutuklu şantiye çalışanı ile 8 tutuksuz emniyet görevlisinin bulunduğu toplam 13 sanığın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı.

Duruşmaya Dorukhan Büyükışık’ın ailesi, sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede dinlenen polis memurları, olay günü yaptıkları çalışmaları anlatarak suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu sanıklar ise tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkemede söz alan baba Ethem Büyükışık, bazı sanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürerek tüm sanıkların tutuklu yargılanmasını talep etti. Anne Nihal Büyükışık da olayın aydınlatılmasını ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında tutuklu sanıkların mevcut durumlarının sürdürülmesini talep ederken, mahkeme heyeti de bu yönde karar verdi. Tutuklu sanıkların cezaevinde kalmasına hükmeden heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek davayı 13 Ağustos tarihine erteledi.

"HAKİKATİN ORTAYA ÇIKACAĞINA İNANIYORUZ"

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Dorukhan Büyükışık’ın babası Ethem Büyükışık, olayla bağlantılı olarak yürütülen yeni soruşturmanın önemli bir aşamaya geldiğini belirtti.

Dosyayla ilgili yeni bir iddianame hazırlanmasını beklediklerini ifade eden Büyükışık, bu iddianamenin mevcut dava dosyasıyla birleştirilmesinin adaletin ortaya çıkmasına katkı sağlayacağını söyledi. Büyükışık, soruşturmada görev alan savcılık, emniyet ve jandarma birimlerine teşekkür ederek, suça karışan herkesin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018’de Narlıdere’deki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuştu. İlk aşamada intihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili dosya daha sonra yeniden açılmıştı.

Yürütülen soruşturmalar sonucunda 5 şantiye çalışanı hakkında “kasten öldürme”, 8 emniyet görevlisi hakkında ise “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla dava açılmış, dosyalar daha sonra birleştirilmişti. Son olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, çeşitli suçlamalar kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 25’i tutuklanmıştı.