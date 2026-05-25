Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de inşaat şantiye alanında Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibinin dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucunda inşaat sorumlusu Y.A. hakkında yakalama kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir süredir yurt dışında olduğunu belirlediği Y.A'yı ülkeye giriş yaptığını tespit etmesi üzerine düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Y.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.