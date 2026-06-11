İzmir’de 13 Mayıs 2018’de evinin yakınındaki inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık’ın (26) dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. İlk olarak “intihar” olarak kayıtlara geçen olay, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyayı yeniden açmasıyla farklı bir boyut kazandı.

Soruşturma kapsamında olayda görev alan bazı polisler hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan dava açıldı. Aynı süreçte, şantiyede görevli bekçiler ve bir işçi hakkında da “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İzmir 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen bu dosyalar daha sonra birleştirildi ve toplam 13 sanık tutuksuz yargılanmaya başladı.

Yargılama sürerken soruşturma genişletildi. Aralarında daha önce yargılanan sanıkların da bulunduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında inşaat firması sahipleri ve emniyet mensuplarının da bulunduğu 25 kişi tutuklandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan son şüpheli İbrahim Kazmacı’nın ise Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda yakalandığı öğrenildi. Olay tarihinde gece bekçisi olarak görev yaptığı belirtilen Kazmacı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu gelişmeyle birlikte soruşturma dosyasında tutuklu sayısı 26’ya yükseldi.