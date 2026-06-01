Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile yeniden CHP'nin başına getirdiği Kemal Kılıçdaroğlu, ilk iş olarak tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ni kapatmış ve 24 çalışanı tazminatsız olarak işten çıkarmıştı.



Cumartesi günü CHP Genel Merkezine gelerek Özel ve mahkeme kararıyla görevinden alınan parti yöneticileri için ağır ithamlarda bulunan Kılıçdaroğlu, CHP emekçilerini türlü gerekçelerle işten çıkarmaya devam ediyor.



VEFANIN FOTOĞRAFI VEDANIN GEREKÇESİ Mİ OLDU?



6 Haziran 2025 tarihinde evinde elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü Türkiye'yi yasa boğarken, Zeyrek'in yakın arkadaşı olan Özgür Özel, cenaze sırasında arkadaşına son görevini yapmak için mezarın içine girmiş ve defin tahtalarını kendi elleriyle dizmişti.





Bu esnada Özel'in fotoğraflarını çeken CHP Fotoğraf Servisi muhabiri Alp Eren Kaya, tarihe geçecek görüntüler kaydetmiş, söz konusu kare uzun süre boyunca hafızalardan silinmemişti. Çektiği fotoğraf ile Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından "Yılın Haber Fotoğrafı" ödülüne layık görülen Kaya, Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından Kurban Bayramı tatilinde 'Kod-48' nedeniyle işten çıkarıldı.



Kaya'nın çektiği fotoğraflar ile Özgür Özel'in liderlik karizmasını pekiştirdiği, bu nedenle Kılıçdaroğlu yönetiminde büyük bir rahatsızlığa neden olduğu öne sürüldü.



Kaya, işten çıkarılmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında yaşananlara ilişkin düşüncelerini paylaştı:



"6 yılı aşkın süre CHP’ye ve içime işlemiş olan foto muhabirliği görevime inançla hizmet ettim. Karşılığında aldığım şey ise SGK’dan bir SMS ile Kod 48 oldu!



Koltuklar değişir, yönetimler değişir, kararlar değişir. Ama verilen emek ve yaşananlar hafızalarda kalır!



Yıllarımı verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden kayyum kararı sonucu olarak işime son verildi.



İnsan bazen işinden değil, değerlerinden uzaklaşan yönetim anlayışlarından ayrılır. Ama gerçekler asla değişmez!"



İşten çıkarılan fotoğraf muhabiri Alp Eren Kaya



'ONUR NİŞANIMDIR'



Öte yandan Kaya'nın yanı sıra aralarında Özel döneminde 'CHP Yönetim Genel Sekreterlik Koordinatörü' görevini yürüten Gülümhan Gülten de aynı gerekçe ile tazminat ve işsizlik maaşı alamayacak şekilde işten çıkarıldı.



Gülten, söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurarak, "Onur nişanımdır! Hep tarihin doğru tarafında durmaya çalıştım çok şükür. CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’dir. Onunla ve tüm kadrolarıyla çalışmaktan onur ve gurur duyuyorum. Her şey onlarla tek bir gün birlikte çalışmaya değer. İyiler kazanacak, kötüler kaybedecek!" ifadelerini kullandı.



Gülümhan Gülten



'AYNILAR AYNI YERDE, AYRILAR AYRI YERDE'



İşine son verilen bir başka basın çalışanı ise CHP Genel Başkan Kameramanı Serkan Balahan oldu.



Balahan, SGK tarafından kendisine gelen kısa mesaj ile 'KOD-48' gerekçesiyle işten çıkarıldığını duyurarak, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:



"CHP’deki görevime 48 koduyla son verildi.



İnandığım değerlerden vazgeçmediğim için ödediğim her bedel benim için bir şeref madalyasıdır.

"Aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde"
















