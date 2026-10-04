Belediyeler profesyonel spor faaliyetlerine kamu kaynakları ile destek sağlıyor. AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi de dostluk maçıyla gündeme geldi. Belediye, Filistin Milli Takımı ile Konyaspor arasında 30 Eylül günü oynanan dostluk maçının organizasyonu için 18 milyon 102 bin 250 TL ödedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği ihale sözleşmesi deprem, doğal afet salgın can kaybı gibi ani ve beklenmeyen durumlarda başvurulması gereken Kamu İhale yasasının 21/B maddesi uyarınca yapıldı. Böylece bir futbol maçı ihalesi doğal afet maddesi kapsamındaki yasa maddesine dayandırıldı.

İhale, 21 Eylül 2026’da yapıldı, 29 Eylül’de sözleşme imzalandı. 18 milyon 102 bin 250 TL bedelle Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayi ve Ticaret AŞ aldı. Dostluk maçı ise 30 Eylül’de oynandı, dostluk maçı 2-2 bitti. Dostluk maçı organizasyonunda bu gerekçelerden hangisinin ortaya çıktığına anlaşılamadı.