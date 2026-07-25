NATO Zirvesi’ndeki sıcak görüntüler ticarette işe yaramadı, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi de vergi listesine ekledi. ABD, zorunlu işçiliği durdurmadıkları gerekçesiyle, ithalatının büyük çoğunluğunu oluşturan 60 ticaret ortağına yeni gümrük vergileri uyguladı. Bu ülkeler arasında Türkiye de var.

Yüzde 10 ile yüzde 12.5 arasında değişen vergiler; Çin, Avrupa Birliği, İngiltere, Kanada, Japonya ve Hindistan dahil olmak üzere ABD'nin önemli ekonomik ortaklarını hedef alıyor. Bu vergiler, yılın başlarında uygulamaya konulan ve yabancı mallara uygulanan geçici yüzde 10'luk verginin sona ermesiyle birlikte 24 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi.

EN YÜKSEK TARİFE

Oysa NATO zirvesi için Ankara’ya gelen Trump, Cumhurbaşkanlığı’ndaki ikili görüşme öncesinde “Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz” demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la olan 'dostluğunu' hızlı unutan Trump, Ankara'ya en yüksek tarife olan yüzde 12.5 gümrük vergisi ekledi. Bu vergiler gıdadan elektroniğe, araçlardan hizmet sektörüne kadar her noktada uygulanacak. Dolar karşısında değer kaybeden Türk Lirası'nın ekonomik etkisine, bir de tarifeler eklenecek. Yeni tarifeler ABD Ticaret Kanunu’nun zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatının yasaklanmaması ve bu yasağın etkin şekilde uygulanmamasına yönelik 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. maddesine dayandırıldı.

Türkiye; Çin, Rusya, Avustralya, Yeni Zelanda, Norveç, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya ve Güney Afrika’nın da aralarında bulunduğu yüzde 12.5’lik tarife grubunda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump’ı Ankara Havalimanı’nda karşılamıştı.

Dostluk pozları muafiyet sağlamadı

Ankara’daki NATO zirvesi sırasında oldukça samimi ve sıcak pozlar veren, yüzlerinden gülümseme düşmeyen Trump ve Erdoğan ikilisinin ‘özel ilişkisi’ Türkiye’nin bu vergilerden muaf olacağı, ya da en azında Ankara’ya sadece yüzde 10 vergi getirileceği izlenimi vermişti. ABD ve Türkiye arasındaki ticari taahhütler ‘F-35 ve S-400’ sözlerinde kaldı. Bununla birlikte Türkiye ve ABD arasında imzalanması değerlendirilen, ABD donanmasını kapsayacak gemi üretim ve bakım anlaşmalarının bu vergilerle birlikte nasıl işleyeceği henüz bilinmiyor.