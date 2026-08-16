Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar’da zeytin bahçesinde yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesinde zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Tarihi bir rekolte beklentisine rağmen üreticinin düşük fiyatlar, artan maliyetler ve kaldırılan destekler nedeniyle zor durumda olduğunu belirten Bakırlıoğlu, ABD’nin Türk zeytinyağına getirdiği yüzde 12,5’lik ilave vergiye tepki gösterdi.

“Zeytinin başkenti Manisa’da, Akhisar’dayız. Ağaçlarımızın maşallahı var. Ürün bol, bereketli bir sezon bizi bekliyor” diyen Bakırlıoğlu, bu sezon zeytinde 450-500 bin ton seviyelerinde rekolte beklendiğini söyledi.

Bakırlıoğlu, “Normal şartlarda böylesine bereketli bir sezon öncesinde zeytin üreticimizin yüzünün gülmesi gerekir. Ancak bugün üreticimiz kara kara düşünüyor. Zeytin fiyatları dipte, zeytinyağı fiyatları dipte, maliyetler her geçen gün artıyor” ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİYE DESTEK KESİLDİ

Dane zeytin ve zeytinyağına yönelik önceki yıllarda verilen desteklerin kaldırıldığını hatırlatan Bakırlıoğlu, üreticinin bir yandan artan maliyetlerle mücadele ederken diğer yandan desteklerden mahrum bırakıldığını söyledi.

Bakırlıoğlu, “Üretici zaten fiyat baskısı altında. Bunun üzerine maliyetler artıyor, destekler kaldırılıyor. Şimdi de en önemli ihracat pazarlarımızdan biri olan Amerika Birleşik Devletleri’nden yeni bir vergi darbesi geliyor” dedi.

TÜRKİYE'YE YÜZDE 12,5 TUNUS'A SIFIR VERGI

ABD’nin Türk zeytinyağına uyguladığı ilave yüzde 12,5’lik verginin Türkiye’nin rekabet gücünü ciddi biçimde zayıflatacağını belirten Bakırlıoğlu, Tunus ile Türkiye arasındaki vergi farkına dikkat çekti.

“Tunus’a sıfır vergi var, Türkiye’ye yüzde 12,5 ilave vergi var. Böyle bir tabloda Türk zeytinyağının diğer ülkelerle rekabet etmesi nasıl mümkün olacak?” diye soran Bakırlıoğlu, Türkiye’nin önemli bir ihracat pazarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

"DOSTUM DEDİĞİMİZ TRUMP’TAN ZEYTİNYAĞINA VERGİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkiye de göndermede bulunan Bakırlıoğlu, hükümetin ABD ile ilişkilerinde Türkiye’nin ekonomik çıkarlarını yeterince koruyamadığını savundu.

Bakırlıoğlu şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump’a ‘dostum’ diyor. Trump da Erdoğan için ‘harika bir insan, çok önemli bir ortak’ diyor. Peki sonuç ne? Türkiye taviz üzerine taviz verirken, Trump’ın ülkesine döner dönmez attığı adımlardan biri Türk zeytinyağına yüzde 12,5 ilave vergi getirmek oluyor. Bu nasıl dostluk? Bu nasıl ortaklık?”

Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinde kendi üreticisinin çıkarlarını koruması gerektiğini vurgulayan Bakırlıoğlu, “Biz taviz vereceğiz, Türk çiftçisi bedel ödeyecek. Böyle bir ticaret politikası kabul edilemez” dedi.

TİCARET BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI

Ticaret Bakanlığı’na çağrıda bulunan Bakırlıoğlu, Türk zeytinyağına getirilen yüzde 12,5’lik ilave verginin kaldırılması için derhal girişim başlatılmasını istedi.

Bakırlıoğlu, “Bu verginin faturası ihracatçıya, üreticiye ve Türk zeytincisine çıkacak. Ticaret Bakanlığı derhal harekete geçmeli. Türk zeytinyağının uluslararası pazardaki rekabet gücü korunmalı. Çünkü mesele yalnızca ihracatçının değil; tarlasındaki ağacına alın terini döken binlerce zeytin üreticisinin meselesidir” ifadelerini kullandı.