Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 52 maktulün bulunduğu 46 dosyayı çözüme kavuşturdu.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla faaliyete geçen Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, yıllardır raflarda bekleyen veya takipsizlikle kapatılan dosyaları güncel teknolojik yöntemler ve uzman kadrosuyla yeniden mercek altına aldı.

Çalışmalar sonucunda incelemeleri tamamlanan ve ulaşılan somut delilleri ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına aktarılan 46 ayrı dosyada yer alan 52 maktulün cinayeti çözüldü.

ALMANYA'DAN GELEN TETİKÇİ 15 YILIN ARDINDAN TUTUKLANDI

Muş'un Hasköy ilçesinde 2011 yılında Felemez K.'nin öldürülmesine ilişkin dosyayı inceleyen ekipler, olayın 1988 yılına dayanan bir kan davası nedeniyle işlendiğini tespit etti. Yapılan HTS, PTS ve daraltılmış baz analizleri sonucunda, husumetli ailenin Almanya'dan E.S.'yi tetikçi olarak getirdiği, cinayet öncesi bölgede keşif yapıldığı ve olayın ardından şüphelinin yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin dikkat çekmemek adına olay henüz kolluk kuvvetlerine yansımadan polis merkezine başvurarak ifade verdikleri saptandı. 11 Eylül 2026'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tetikçi E.S. ve beraberindeki 10 şüpheli gözaltına alındı.

FAİLLERİ SİGARA İZMARİTLER VE TIRNAK ARASINDAKİ BİYOLOJİK İZLER ELE VERDİ

Daire Başkanlığının Adli Tıp Kurumu ve kriminal laboratuvarlarla koordine yürüttüğü incelemelerde, dijital ve biyolojik deliller yıllar sonra işlenen cinayetlerin çözülmesinde anahtar rol oynadı.

Antalya'nın Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde 2011 ve 2012 yıllarında işlenen üç ayrı cinayette, maktul Havva Y.'nin tırnak altından elde edilen DNA örneklerinin S.K. ve Y.K. ile eşleşmesi üzerine mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2016'da öldürülen çoban Mehmet Emin K. cinayeti ise olay yerinde bırakılan 4 adet sigara izmariti üzerindeki "moleküler genetik" incelemeyle aydınlatılarak DNA eşleşmesi sağlanan 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 7 yaşındaki Medine K.'nin hayatını kaybettiği olayda, kaza yerinde bulunan 6 küçük far parçası PTS kayıtlarıyla eşleştirildi ve yıllar sonra gelen boya ve tamirat ihbarının birleştirilmesiyle faile ulaşıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2013'te kaybolan Dilek K.'nin dosyasında ise bölgedeki 144 kayıp kadın dosyası taranarak dere yatağında bulunan kemiklerin üzerindeki kıyafet benzerliğinden yola çıkıldı. Annesinden alınan örnekle yapılan yüzde 99,99 oranında DNA uyumu sayesinden kemiklerin Dilek K.'ye ait olduğu kesinleştirilerek cinayet dosyası yeniden açıldı.

Soruşturmada, HTS kayıtları, veri analizleri, daraltılmış baz çalışmaları, Adli Tıp Kurumu raporları, hastane muayene kayıtları, ilaç bilgileri, tanık/bilgi sahibi ifadeleri, saha araştırmalarıyla elde edilen diğer bilgi ve belgeler bir bütün halinde değerlendirilerek, tespit edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarıyla koordineli olarak tozlu raflarda bekleyen diğer dosyaları incelemeye devam ettiği bildirildi.