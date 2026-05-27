Bursa'nın Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yalnız yaşayan Cüneyt Taşkıran, bir süre önce ablası Çiğdem Alay ve yeğeni Erdem Alay'ı evine aldı. İddiaya göre evde bulundukları sırada Erdem Alay, annesi Çiğdem Alay'a şiddet uygulamaya başladı. Ablasını korumak için araya giren Cüneyt Taşkıran ile yeğeni arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Erdem Alay, dayısını döverek öldürdü.
DAYISININ CESEDİYLE ÜÇ GÜN AYNI EVDE KALDI
Cinayetin ardından şüpheli, darbederek yaraladığı annesi ve hayatını kaybeden dayısıyla üç gün boyunca aynı evde yaşamaya devam etti. Olay, şüphelinin yirmi beş Mayıs'ta mahalledeki bir taksi durağına giderek dayısının evde hareketsiz yattığını söylemesiyle ortaya çıktı. Şoförlerin polise ihbarda bulunması üzerine adrese giden ekipler, mutfak kapısının önünde Cüneyt Taşkıran'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
(Erdem Alay)
(Cüneyt Taşkıran)
Savcılık incelemesinin ardından cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, yaralı haldeki Çiğdem Alay sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
DAHA ÖNCE DE TUTUKLANMIŞ
Olay yerinde polis tarafından gözaltına alınan Erdem Alay, emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddederek on iki gündür evde olmadığını öne sürdü. Madde bağımlısı olduğu belirtilen şüphelinin, geçmişte de annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Cüneyt Taşkıran'ın mehter takımında görevli olduğu ve davul çaldığı anlara ait görüntüler ise yaşanan acı olayın ardından basına yansıdı.