Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'ndeki bir kavşakta dün akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi otomobilin içinde tartıştıkları kadını darbederek araçtan indirdi. Şüpheliler, zorla indirdikleri kadını daha sonra yere itti. Kendisini savunan kadın, tartıştığı kişilere vurarak otomobilin yan aynasını kırdı.
ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI
Arbedenin ardından iki şüpheli, kadını sokakta bırakarak otomobile binip bölgeden uzaklaştı.
Olay anı, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.