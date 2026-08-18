İzmir’de tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in yerine dün başkanvekili seçimi yapıldı.YENİ Parti, CHP, AKP ve 1 bağımsız adayın yarıştığı seçim gergin bir atmosferde gerçekleştirildi. Seçim başlamadan önce meclis salonundaki yoğun katılım ve kalabalık nedeniyle meclis üyeleri ile izleyiciler arasında tartışma çıkınca salon tamamen boşaltıldı.

CHP’DEN İTİRAZ

28 meclis üyesinin oy kullandığı ilk turda en fazla oyu 12 oyla AKP adayı Asuman Şen aldı. Seçimin ikinci turunda da en fazla oy yine Asuman Şen’e çıktı. İkinci tur oylama sayımında 3 oyun geçersiz sayılmasına tepki gösteren CHP’li meclis üyeleri salonu terk etti. Üçüncü tur oylamada AKP’nin adayı Şen 13 oy YENİ Parti’nin adayı Gürsoy ise 10 oy aldı. Seçimin dördüncü turu öncesinde YENİ Partililer ara verilmesini talep etti. AKP’liler kapıyı tutarken salonda ortalık bir anda karıştı. Salonda çıkan tekme tokat kavga güçlükle yatıştırılırken, CHP’liler de dördüncü tur öncesinde geri döndü.

Seçimin dördüncü turunu 15 oy alan Cumhur İttifakı’nın adayı AKP’li Asuman Şen kazanarak, Menderes Belediyesi’nin başkanvekili oldu. AKP’nin adayına bazı CHP’li üyelerin de destek vermesi dikkat çekti. Barış Gürsoy ise 12 oyda kaldı.

KUTLAMA YAPTILAR

Seçimin ardından CHP’li meclis üyesi Harun Bila AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile kutlama yaptı.