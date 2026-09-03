Citi Research ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, Ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından para politikası ve ekonomik göstergeleri analiz eden bir rapor yayımladı. Raporda, iç talepte gözlenen zayıflamanın dezenflasyon sürecine henüz anlamlı bir katkı sağlamadığına ve enflasyonist baskıların yapısal bir nitelik kazandığına dikkat çekildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine atıfta bulunulan çalışmada, 2026 yılı GSYH büyüme beklentisinin üst üste beşinci ayda da gerilediği hatırlatıldı.

Mart ayında yüzde 3,84 seviyesinde bulunan yıl sonu büyüme beklentisinin yüzde 3,1 seviyesine çekilmesine rağmen, söz konusu yavaşlamanın fiyatlar genel düzeyine yansımasının sınırlı kaldığı belirtildi.

Geleceğe dönük beklentilerdeki bozulmaya vurgu yapılan raporda, Şubat ayındaki dip seviyeden bu yana 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin 159 baz puan artarak yüzde 23,69'a yükseldiği kaydedildi. Ayrıca 24 ay sonrası enflasyon beklentisinin Ocak 2025'ten bu yana ilk kez yüzde 18 eşiğini aşmasının, kısa vadeli patikanın yanı sıra enflasyon çapasının da zedelendiğini gösterdiği ifade edildi.

AĞUSTOS ENFLASYONU BEKLENTİLERİN HAFİF ALTINDA KALDI

Raporda, Ağustos ayında yıllık yüzde 31,51 olarak gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), konsensüs beklentisi olan yüzde 31,60'ın ve Citi'nin kendi tahmini olan yüzde 31,70'in hafif altında kaldığı aktarıldı.

Bu sapmanın temel olarak kıyafet enflasyonundaki ılımlı seyir ile gıda fiyatlarındaki görece sakin tablodan kaynaklandığı kaydedildi. Buna karşın çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık yüzde 30 ve hizmet enflasyonunun yüzde 40 civarındaki yüksek seyrini koruduğu vurgulandı.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerin ana enflasyon ivmesinde kayda değer bir iyileşmeye işaret etmediğini belirten Citi analistleri, mevcut fiyat gelişmelerinin TCMB'nin son Enflasyon Raporu'nda öngörülenden daha zorlu bir tablo ortaya koyduğunu savundu.

FAİZ VE ENFLASYON İÇİN YIL SONU ÖNGÖRÜLERİ

TCMB'nin fonlama maliyetini yüzde 37 seviyesindeki bir haftalık repo faiziyle eşitlemesini para politikasında bir miktar gevşeme olarak nitelendiren Citi, dezenflasyon yükünün büyük ölçüde döviz kuru üzerine bırakıldığını değerlendirdi.

Zayıflayan iç talebe rağmen dezenflasyonist etkinin sınırlı kalmasının, şokların dönemsel olmaktan ziyade arz kaynaklı ve yapısal bir nitelik taşıdığını gösterdiği ifade edildi.

Bu çerçevede Citi, Eylül ayı PPK toplantısında politika faizinde herhangi bir değişiklik beklemediğini bildirdi. Yılın ikinci yarısında faiz indirim alanının oldukça sınırlı olduğu değerlendirmesinde bulunan kurum, politika faizinin 2026 yılını yüzde 35 seviyesinde tamamlayacağını öngördü.

Enflasyonun ise yılı mevcut seviyelerine yakın bir noktada, 2025 yıl sonundaki yüzde 30,9 seviyesinin hafif üzerinde tamamlamasının beklendiği aktarıldı.

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