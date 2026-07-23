Tarihi zirvelerini yenileyen döviz kurları, Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı öncesinde yükseliş trendini sürdürüyor. Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 47,21 seviyesinden tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla önceki güne göre yüzde 0,1 artışla 47,2360 rekor kırdı.

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 54,11 seviyesine yükselerek rekor tazeledi.

Sterlin/TL ise yüzde 0,2 primle 63,32 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da ABD ile İran arasında devam eden çatışmalar, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken dolar endeksi güçlü seyrini sürdürüyor. Dolar endeksi yatay seyirle 101 seviyesindeki duruşunu koruyor.

GÖZLER 14.00'E KİLİTLENDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yeni faiz kararını bugün açıklayacak. Başkan Fatih Karahan öncülüğünde toplanacak olan Para Politikası Kurulu (PPK), saat 14.00'te yılın beşinci faiz oranını kamuoyu ile paylaşacak. Merkez Bankası'nın faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 37 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

ORTA DOĞU GERİLİYOR

ABD ile İran arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı'nı etkilemeye devam ederken Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası" açıklamasının ardından iki Suudi petrol tankerine saldırı düzenlendi.

Bu gelişmelerle enerji tarafında arz endişeleri sürerken Brent petrolün varil fiyatı 92,4 dolara çıkarak 11 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Artan petrol fiyatları enflasyonist baskıları tetiklerken, bu durum ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artışı beklentilerini artırdı. Fed'e ilişkin faiz artırım beklentilerindeki artış doların güçlenmesine etkisini sürdürüyor.

Bu gelişmelerin ışığında dün faiz oranlarına duyarlı ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,32'ye çıkarak 14 Şubat 2025'ten beri en yüksek seviyeyi test ederken yeni günde yüzde 4,31'de dengelendi. Dün ABD 10 yıllık tahvil faizi de 3 baz puan artışla yüzde 4,66 seviyesine yükselmesinin ardından yeni günde son 2 ayın zirvesi olan yüzde 4,67'de bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

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