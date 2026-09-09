Piyasada dikkatler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası'nın yarın alacağı karar döviz, borsa ve gram altın üzerinde etkili olabilir.

Merkez Bankası son toplantısında faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 37'de sabit tutmuştu. Yarın yapacağı toplantıda alacağı karar ise piyasalar tarafından merak ediliyor.

DÖVİZ BORSA VE GRAM ALTINA ETKİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasalar; faizin sabit bırakılması, artırılması veya indirilmesi olmak üzere üç ana senaryoya odaklanmış durumda. Bankanın alacağı karar; döviz kurları, Borsa İstanbul ve gram altın üzerinde belirleyici etkilere gebe görünüyor.

1. Senaryo: Faizlerin Sabit Bırakılması (Yüzde 37)

Döviz: Türk lirasının reel getirisini koruyacağı için kurlardaki yukarı yönlü hareket sınırlı kalır ve yatay-sıkışık seyir devam eder.

Gram Altın: Dolar/TL tarafı sakin seyredeceğinden, gram altındaki hareketler doğrudan küresel ons altındaki gelişmelere bağlı kalır.

Borsa: Mevduat faizlerinin çekim gücü sürdüğü için Borsa İstanbul'da kısa vadeli baskı ve hacimsiz seyir korunabilir.

2. Senaryo: Sürpriz Faiz Artışı

Döviz: Türk lirası güçlü bir değer kazanımı sürecine girer ve döviz kurlarında geri çekilme yaşanır.

Gram Altın: Dolar/TL'de yaşanacak düşüşün baskısıyla gram altın fiyatlarında belirgin geri çekilmeler görülebilir.

Borsa: Faiz artışı kısa vadede riskli varlıklardan kaçış ve yüksek finansman maliyeti nedeniyle borsada düşüş veya baskı yaratırken; uzun vadede enflasyonun kontrol altına alınması ve yabancı sermaye akışı sağlandığı takdirde borsayı destekleyici bir zemin sunabilir.

3. Senaryo: Olası Faiz İndirimi

Döviz: TL mevduat cazibesinin azalmasıyla dövize talep kayabilir ve kurlarda yukarı yönlü sıçramalar izlenebilir.

Gram Altın: Dolar/TL'deki yükselişten doğrudan destek alan gram altın pozitif yükselir.

Borsa: Düşen faiz ortamının hisse senetleri için alternatif oluşturması ve kredi maliyetlerini düşürmesiyle Borsa İstanbul'da güçlü bir yükseliş dalgası tetiklenebilir.

BANKACILIK DEVLERİNİNİ BEKLENTİLERİ

Kritik faiz kararı öncesinde bankacılık devleri Merkez Bankası'na yönelik eklentilerini sıraladı. İşte devlerin tahminleri...

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley tarafından yayımlanan son raporda, Merkez Bankası’nın eylül ayındaki toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutacağı öngörüldü.

Kurumun analizinde, dezenflasyon sürecinin yılın son çeyreği itibarıyla yeniden ivme kazanacağı belirtilirken, bu gelişmeyle birlikte temkinli bir gevşeme döngüsünün başlayabileceği kaydedildi. Morgan Stanley, bu paralel doğrultusunda politika faizinin yıl sonunda yüzde 35 seviyesine, 2027 yılı sonunda ise yüzde 27,50’ye kadar gerileyeceği tahmininde bulundu.

Benzer şekilde, S&P Global Market Intelligence Avrupa Ekonomisi Direktör Yardımcısı Andrew Birch tarafından yapılan değerlendirmede de Merkez Bankası’nın eylül ayı toplantısında ek bir faiz indirimine gitmesinin beklenmediği vurgulandı.

Öte yandan İspanyol finans devi BBVA'nın araştırma birimi BBVA Research ise faiz politikasına dair takviminde güncellemeye gitti. BBVA Research tarafından yapılan değerlendirmede, daha önce aralık ayı olarak öngörülen ilk faiz indirimi beklentisi ekim ayına çekildi.

Merkez Bankası politikalarını mercek altına alan bir diğer kurum olan ING ekonomistleri de yayımladıkları analizde jeopolitik gerilimlerin ekonomik büyüme performansı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

ING analizinde, mevcut riskler ve ekonomik dinamikler ışığında Merkez Bankası’nın 2026 yıl sonu itibarıyla politika faizini yüzde 35 seviyesine çekebileceği öngörüsüne yer verildi.

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