Alanya'da bir döviz bürosuna yönelik silahlı soygun girişimi, esnafın direnciyle sonuçsuz kaldı. Olay, Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi.

Henüz kimliği belirlenemeyen maskeli ve silahlı şüpheli, döviz bürosuna gelerek soygun girişiminde bulundu. Bu sırada kendisine direnen iş yeri sahibi Y.E. ile arbede yaşandı.

Yaşanan kavgada şüpheli, hiçbir şey alamadan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı ve kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"SILAH DOĞRULTTU AMA BİR ŞEY ALAMADAN KAÇTI"

Olaya şahit olan çevredeki esnaftan Deniz Demez, şüphelinin kendisine de silah doğrulttuğunu ancak yaşanan arbede sonucu hiçbir şey alamadan kaçtığını ifade etti.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.