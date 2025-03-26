Ekrem İmamoğlu operasyonu ekonomiyi bir günde alt üst etti. Döviz çıktı, yabancı kaçtı, sokaklar eylem alanı oldu. İktidar ise suçu muhalefete attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin ekonomide suni dalgalanmaya sebep olduğunu söyledi. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Dr. Erhan Usta ise, “Boşuna suçlu aramayın. Ekonomiyi bizzat iktidar çökertiyor. Önce NAS dediler, ekonominin kurallarını çiğneyip faizleri düşürdüler. Sonra Kur Korumalı Mevduatı (KKM) getirip trilyonluk zarara yol açtılar. Şimdi de siyasi operasyon yapıp ülkeyi çalkantının içine attılar” dedi. Usta SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

SEBEP MUHALEFET DEĞİL

“Bugün döviz, altın yükseliyorsa, borsa düşüyorsa, yabancı yatırımcı ülkeden çıkıyorsa, borsa yatırımcısı zarar ettiğini bile bile borsadan çıkıyorsa, insanlar sokağa çıkıyorsa sebebi muhalefet değil iktidarın siyasi operasyonudur. Sokak da iktidarı eleştirmek de sonuçtur. Normal bir soruşturma olsa insanlar niçin dolara koşsun, zararı göze alıp borsadan niçin çıksın? Soruşturmanın hukuki olduğuna inanılsa, iktidara güven artar, döviz değil TL değerlenirdi.”

RAKİBİNİ YOK ETMEK İÇİN

“Sen siyasi rakibini yok etmek için devletin gücünü kullandın. Bunu yerlisi yabancısı bütün yatırımcılar görüp kendini korumaya aldı. Bu atak da bir sonuçtur. Devlet suç biriktirir mi? Madem 2019’da suçu tespit ettin, devletin zarara uğratıldığını gördün, niçin bekledin? Zamanı gelince bunları seni yok etmek için kullanırım diyerek suç biriktirilir mi?”

Millet zarar etti başka ülkede dava açılır

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Dr. Erhan Usta, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış ya biz bugün onu yaşıyoruz. Aslında milletin iktidara dava açması lazım. Demokrasinin işlediği bir ülkede bir iktidar bunu yapsa, ‘Senin yaptığın bu hareket beni bu kadar zarara soktu’ diye millet iktidarı mahkemeye verir. Bizde ise iktidar siyasi ihtirasla kendi yaptığı hatayı siyasi rakiplerine yüklemeye çalışıyor.”