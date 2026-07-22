Türk Lirası'ndaki zayıf seyrin etkisiyle döviz kurları son günlerde rekor üstüne rekor kırıyor. Dolar/TL kuru, haftanın üçüncü işlem gününde bir rekora daha imza attı.

Türk Lirası, küresel çapta değer kaybı yaşamaya devam ediyor. Türk Lirası'nda görülen bu değer kayıpları ise dövizde rekorları beraberinde getiriyor. Bankacılık devi Goldman Sachs'ın ekonomistleri, Türk Lirası'ndaki değer kaybının süreceğine işaret ederek dövizdeki yükselişlerin devam edeceğini aktardı.

Dolar/TL kuru bugün sabah seansında 10,07 ila 10,21 seviyelerinde işlem gördükten sonra günü önceki kapanışın hemen üstünde 47,1886'dan tamamladı.

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 53,9140'tan, sterlin/TL ise yatay seyirle 63,1840'tan işlem görüyor.

Orta Doğu'da ABD ile İran arasında devam eden gerilim varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken dolar endeksi güçlü seyrini sürdürüyor. Dün yüzde 0,2 artışla 101,2 seviyesine yükselen dolar endeksi yeni günde yatay seyrediyor.

TÜRK LİRASI'NDAKİ DEĞER KAYBINA İZİN VERİLEBİLİR

Wall Street bankası Goldman Sachs tarafından yayımlanan raporda, Türkiye'nin dezenflasyon süreci yerine dış denge istikrarını önceliklendirebileceği ve bu doğrultuda Türk lirasında daha hızlı bir değer kaybına izin verebileceği öngörüldü.

Ekonomistler Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından hazırlanan raporda; bu durumun dezenflasyonun daha yavaş gerçekleşmesi anlamına gelse bile liranın dolar karşısındaki yıllık değer kaybının yüzde 20'li seviyelerin ortalarında gerçekleşebileceği ifade edildi.

FAİZ ORANLARI YÜKSEK KALABİLİR

Raporda, finansal istikrarın mevcut dolarizasyon seviyesinin korunmasına bağlı olduğu vurgulanarak kurdaki daha hızlı bir değer kaybının faiz oranlarının piyasada şu an fiyatlanandan daha yüksek seviyelerde kalmasını gerektireceği belirtildi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Perşembe günü toplanması beklenirken mevcut bir haftalık repo faiz oranı yüzde 37 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye'nin dezenflasyon programı kısmen liranın reel olarak değer kazanmasına dayanıyordu. Lira bu yıl şu ana kadar dolar karşısında yaklaşık yüzde 9 değer kaybederken tüketici fiyatları ilk altı ayda yüzde 17'den fazla arttı. Haziran ayında yıllık enflasyon ise yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

İHRACAT VE CARİ AÇIK RİSKLERİ

Rekabet gücü kaybı nedeniyle cari açığın büyümesinin tüm dezenflasyon programları için ortak bir risk oluşturduğunu belirtilen ekonomistler, Türk politika yapıcıların bu durumun farkında olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin reel ihracatının 2022 ile 2024 yılları arasında büyük ölçüde durağanlaştığı ve geçen yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçerek cari dengeyi olumsuz etkilediği aktarıldı.

Raporda, cari açığın 2026 yılında gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 3,5'ine, yani yaklaşık 60 milyar dolara ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

Ayrıca Türkiye'nin ara mallarda pazar payını Çin'e kaptırdığı, Avrupa tüketici malları pazarındaki gerilemenin büyük kısmını ise Orta ve Doğu Avrupalı ihracatçıların üstlendiği; sermaye malları ve savunma ihracatındaki artışın ise bu zayıflıkları telafi etmeye yetmediği vurgulandı.

DİĞER BANKALARDAN DA TL YORUMU

Dev uluslararası yatırım bankalarından Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Morgan Stanley, Türkiye’nin enerji ithalatına yüksek bağımlılığının yarattığı kırılganlığa işaret ederek faiz oranlarında hızlı bir gevşeme beklemenin gerçekçi olmadığını vurguladı.

İsviçre merkezli UBS ise yüksek seyreden enflasyon ve iç siyasi gelişmelerin Türk lirası üzerindeki riskleri artırdığına dikkat çekerek, yatırımcılara Dolar/TL pozisyonlarını büyütmek yerine Güney Afrika randı, Brezilya reali ve Meksika pesosu gibi gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelmeleri tavsiyesinde bulundu

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