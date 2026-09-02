Bankadan yapılan resmi açıklamada, mevcut uygulamanın 9 Mart 2027 tarihine kadar kesintisiz bir şekilde geçerli olacağı bildirildi. Kararla birlikte ülkede halihazırda yürürlükte olan nakit döviz rejiminin korunması hedefleniyor.

Söz konusu uzatma kararının temel gerekçesi olarak Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların devam etmesi gösterildi.

Merkez Bankası açıklamasında, Batılı devletlerin yaptırımlar kapsamındaki baskılarını sürdürdüğü ve Rus finans kuruluşlarının nakit dolar ile avro temin etmesini engellemeye devam ettiği hatırlatıldı. Nakit dövize erişimde yaşanan bu kısıtların piyasada arz güvenliğini riske atmaması adına tedbirlerin sürdürülmesi zorunluluğunun doğduğu vurgulandı.

Rusya Merkez Bankası, Ukrayna savaşı sonrası Batılı ülkelerin yaptırımları devreye sokması üzerine ilk olarak Mart 2022'de radikal kararlar almıştı. Bu kapsamda vatandaşların bankalardaki döviz hesaplarından nakit olarak yalnızca ruble çekebilmesine izin verilmeye başlanmıştı.

Yeni kararla birlikte, Rusya'daki döviz mevduat sahiplerinin nakit döviz çekim kısıtlaması 6 ay daha uzatılmış oldu. Finans yetkilileri, uluslararası yaptırım baskısı hafiflemediği sürece nakit dövize yönelik sıkı denetimlerin ve kısıtlayıcı adımların devam edebileceğinin altını çiziyor.