Küresel piyasalarda yaşanan gerilimin etkisiyle, döviz kurları peş peşe rekorlar kırıyor. Dolar ve Euro hafta ortasında atağa geçti. Orta Doğu'da yaşanan gerilim piyasaları derinden etkilemeye devam ediyor. ABD-İran hattındaki olumlu ve olumsuz sinyaller piyasaların odağında yer alıyor. Hem jeopolitik gelirlim hem de Türk Lirası'ndaki değer kaybı döviz kurlarında rekorları gündeme getirdi. Dolar/TL kuru yeni günde sabah seansında 09.51'de 44,75 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Euro/TL'de de yükselişlerin olduğu görülüyor. Euro/TL dün akşam seansında 52,85 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Euro/TL bugün sabah seansında 09.51'de 52,76 seviyesinde bulunuyor. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

