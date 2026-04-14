Piyasalar hafta ortasında karışık seyir sergilerken, döviz kurlarında yukarı yönlü hareketliliğin olduğu görülüyor. Euro/TL rekor tazelerken, dolar/TL'de de yeni rekorların kapıda olduğu görülüyor.

Euro/TL son dönemlerde küresel çapta yaşanan gelişmelerin etkisiyle karışık seyir sergilerken yeni günde yuönünü yukarı çevirdi. Türk Lirası tarafında görülen zayıf seyrin etkisiyle Euro/TL'de yeni rekorlar meydana geldi. Euro/TL bugün sabah seansında 09.43'te 52,67 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL'de de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu gürülüyor. Dolar/TL kuru bugün sabah seansında 09.43'te 44,71 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR ABD-İRAN HATTINA ODAKLANDI

ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerden gelen haber akışı fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürüyor. Uzlaşı masasında iki ülkenin özellikle nükleer ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konularında restleşmesiyle tırmanan gerilim dünkü görüşmelerde bir miktar yatıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray önünde yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin Washington ile temasa geçtiğini ve bir anlaşmaya varmaya istekli olduklarını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance da görüşmelerde çok ilerleme kaydedildiğini ancak görüşmelerin devamı ve olası anlaşmanın İran’a bağlı olduğunu savundu.

Bu süreçte Trump, Hürmüz Boğazı'na yönelik ABD donanmasının bir "abluka" başlattığını açıklarken, İran'ın nükleer konusunda uzlaşıya yanaşmaması durumunda herhangi bir anlaşmanın mümkün olmayacağını ifade etmişti.

Görüşmelerde "anlaşma" söyleminin giderek daha sık dillendirilmesiyle birlikte, yatırımcılar geçen hafta sağlanan ateşkesin korunacağına yönelik temkinli iyimserliğini sürdürüyor.

**BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYSİ DEĞİLDİR.