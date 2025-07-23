Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını belirterek, bu ülkenin ABD'ye yüzde 15 gümrük vergisi ödeyeceğini bildirdi. Japonya'nın, kendisinin talimatıyla ABD'ye 550 milyar dolar yatırım yapacağını ve karın yüzde 90'ını alacaklarını belirten Trump, "Bu anlaşma yüz binlerce istihdam yaratacak. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı" dedi.

Öte yandan Powell'a yönelik faiz indirimi baskıları devam ederken piyasalarda sert hareketlilik devam ediyor.

Yarın ise yurt içi tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edilecek. Piyasanın beklentisi Merkez Bankası'nın faizleri 250 baz puan indirmesi yönünde. Karar metninde yer alan ifadeler ise yakından izlenecek.

EURO/TL REKR KIRDI

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle Euro/TL'de sert yükselişler yaşanıyor. Euro/TL dünü 47,24 ile 47,58 lira aralığında geçirdi. Yeni güne başlarken, gece yarısı 47,61 seviyesine yükselerek rekor tazeledi. Bugün sabah seansında 08.27'de 47,49 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Dolar/TL kuru yeni güne sert yükselişle başlayarak tarihi zirvesini gördü. Dünü 40,34 ,şe 40,42 aralığında geçiren dolar/TL kuru günü 40,39 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.27'de 40,44 seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı.

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