Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkiliyor. Bugün yurt içi tarafta resmi tatil olduğundan piyasalar kapalı olacak. Ancak ABD tarafında enflasyon rakamları piyasaların radarında yer alıyor.
Haziran ayı enflasyonunun ABD'de enflasyonun yıllık bazda yüzde 2,6 olarak açıklanması beklenirken, aylık bazda yüzde 0,3 olarak açıklanması öngörülüyor. Mayıs ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,4 olurken, aylık bazda yüzde 0,1 olmuştu. ABD tarafında açıklanan enflasyon rakamlarının piyasalar üzerinde etkili olması beklenebilir. Dolar endeks tarafında görülecek hareketlenme döviz kurlarında sert hareketi meydana getirebilir.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 40,08 ile 40,23 aralığında geçiren dolar/TL kuru, günü 40,09 seviyesinde tamamladı. Yeni günse ise sabah seansında 08.20'de 40,21 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL'DE SON DURUM
Euro/TL haftanın ikinci işlem gününe yatay seyirde başladı. Haftanın ilk işlem gününü 46,72 ile 47,29 aralığında geçiren Euro/TL günü 46,88 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.20'de 4,03 seviyesinde bunuyor.
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