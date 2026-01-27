Küresel piyasalarda hareketlilik görülüyor. Döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlilik yaşanırken, dolar ve Euro yeni rekorlara göz kırptı.

Dolar/TL kuru haftanın ikinci işlem gününde kısmi yükselişler yaşıyor. Dolar/TL kuru yeni günde sabah seansında 08.42'de 43,38 seviyesine yükselerek yeni rekor seviyesine yaklaştı.

EURO/TL'DE YÖN YUKARI

Euro/TL yeni günde yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Euro/TL gece seansında 51,66 seviyesine yükselerek rekor seviyesine yükseldi. Bugün sabah seansında 08.38'de 51,55 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR ENDEKSİ 4 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Dolar, küresel piyasalarda art arda gelen satışlarla güç kaybetmeye devam ediyor. Dolar endeksi, yatırımcıların değerli metallere yönelmesi ve dolara olan ilginin zayıflamasıyla 97 seviyesine doğru çekilerek son dört ayın en düşük düzeylerini test etti.

Dolar endeksinde görülen düşüşe rağmen, Türk Lirası'ndaki değer kaybı döviz kurlarında yukarı yönlü hareketi gündeme getirdi. Dolar endeksinde görülen düşüş euronun değer kazanmasına neden oldu. Dolar endeksindeki düşüş döviz kurlarının yeni rekorları meydana getirdi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.