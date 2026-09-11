ABD'li bankacılık devi BofA ekonomisti Hande Küçük, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini ekim ayındaki toplantıda düşürmesini, daha sonra ikinci çeyreğe kadar sabit tutmasını öngörüyor.

Dün düzenlenen toplantıda politika faizinin yüzde 37 seviyesinde bırakılmasının ardından bir rapor yayımlayan Küçük, “Ekim ayında olası bir faiz indiriminin ardından TCMB’nin Nisan 2027’ye kadar faizleri sabit tutmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Küçük, yüksek petrol fiyatları ve jeopolitik riskler sebebiyle ve özellikle de enflasyon beklentilerinin hala yüksek olduğu ele alındığında, anlamlı bir faiz indirim döngüsünün zor gözüktüğüne işaret etti.

“Nisan ayında 2027’nin ilk çeyreğindeki enflasyon baskılarının hafiflemesi ve enerji kaynaklı olumlu baz etkilerinin ortaya çıkmaya başlaması bekleniyor” şeklinde açıklama yapan Küçük, “Ortalama Brent petrol fiyatlarının 2026’da varil başına 85 dolar, 2027’de ise 75 dolar olacağı varsayımıyla, politika faizinin 2026 sonunda yüzde 29,5’lik enflasyona karşılık yüzde 36, 2027 sonunda ise yüzde 26’lık enflasyona karşılık yüzde 32 seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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